Пожалуйста, кто хорошо знает английский, ПОМОГИТЕ!! SOS!! Спасибо большое!

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Пожалуйста, кто хорошо знает английский, ПОМОГИТЕ!! SOS!! Спасибо большое!
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Гость:
1.went 2.falls 3.is 4.blowing 5.to skate,ski 6.foggy 7.lovely 8.rainy windy 9.sanny 10.are 11.children
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