AD||CB S(BOC)=36 S(AOD)=16 S(ABCD) = ? О - точка пересечения диагоналей. Надо узнать площадь трапеции.
Геометрия
AD||CB S(BOC)=36 S(AOD)=16 S(ABCD) = ? О - точка пересечения диагоналей. Надо узнать площадь трапеции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведём высоту из основания BC к основанию AD так, чтобы она проходила через точку О и обозначим её EF. Площадь трапеции равна Треугольники BOC и AOD подобны (из свойств трапеции) Коэффициент подобия равен Значит и отношение высот треугольников BOC и AOD равно Находим площадь трапеции =
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