ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО! Вычислить массу соли, которая образуется при взаимодейс??вии 120 г гидроксида натрия с азотной кислотой.

Химия

ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО! Вычислить массу соли, которая образуется при взаимодейс??вии 120 г гидроксида натрия с азотной кислотой.

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