ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО! Вычислить массу соли, которая образуется при взаимодейс??вии 120 г гидроксида натрия с азотной кислотой.

Химия
ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО! Вычислить массу соли, которая образуется при взаимодейс??вии 120 г гидроксида натрия с азотной кислотой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH+HNO3=NaNO3+H2O 120г(NaOH)-xг(NaNO3) 40г(NaOH)-85г(NaNO3) отсюда : х =120*85/40=255г (NaNO3)
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