Установите соответствие между последовательностями, заданными формулой n-го члена: А) x_{n} = 7 - 4^{n} Б) x_{n} = 7 - 4n B) x_{n} = 7 · (-4)^{n} и высказываниями: 1) (Хn) - арифметическая прогрессия 2) (Хn) - геометриче...

Алгебра
Установите соответствие между последовательностями, заданными формулой n-го члена: А) x_{n} = 7 - 4^{n} Б) x_{n} = 7 - 4n B) x_{n} = 7 · (-4)^{n} и высказываниями: 1) (Хn) - арифметическая прогрессия 2) (Хn) - геометрическая прогрессия 3) (Хn) - не является ни арифметической, ни геометрической прогрессией. 9 класс. Просьба отвечать пользователей, хорошо разбирающихся в алгебре. Пожалуйста, напишите подробное решение или объяснение, чтобы понять...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый лучший способ - подставить вместо n число n+1 и посмотреть что будет. Если разность  всегда одинаковая, значит прогрессия арифметическая, если отношение  всегда одинаковое - значит геометрическая. n разумеется везде натуральные. Для первой не подходит ни один из пунктов. Для второй разность между соседними членами равна -4, для второй отношение соседних равно -4. Вот и получаем ответ: А-3, Б-2, В-1.
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