Установите соответствие между последовательностями, заданными формулой n-го члена: А) x_{n} = 7 - 4^{n} Б) x_{n} = 7 - 4n B) x_{n} = 7 · (-4)^{n} и высказываниями: 1) (Хn) - арифметическая прогрессия 2) (Хn) - геометриче...

Гость: Гость:

Самый лучший способ - подставить вместо n число n+1 и посмотреть что будет. Если разность всегда одинаковая, значит прогрессия арифметическая, если отношение всегда одинаковое - значит геометрическая. n разумеется везде натуральные. Для первой не подходит ни один из пунктов. Для второй разность между соседними членами равна -4, для второй отношение соседних равно -4. Вот и получаем ответ: А-3, Б-2, В-1.