Какие реформы провел македонский царь Филипп 2

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Какие реформы провел македонский царь Филипп 2
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Гость:
Церковно-православные, повышение устойчивости политики в России, открытие центральных банков, реформа правления России.
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