Какие из перечисленных электростанций меньше всего влияет на экологическую оста??овку 1)гидроэлектростанции 2)атомные 3)тепловые 4)ветровые
География
Какие из перечисленных электростанций меньше всего влияет на экологическую оста??овку 1)гидроэлектростанции 2)атомные 3)тепловые 4)ветровые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветровые электростанции конечно
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