Какие из перечисленных электростанций меньше всего влияет на экологическую оста??овку 1)гидроэлектростанции 2)атомные 3)тепловые 4)ветровые

География

Какие из перечисленных электростанций меньше всего влияет на экологическую оста??овку 1)гидроэлектростанции 2)атомные 3)тепловые 4)ветровые

Автор: Гость