Определите, используя метод электронного баланса, коэффициенты в уравнениях реакций а) NH3+O2=gt;NO+H2O б) NH3+O2=gt;N2+H2O
Химия
Определите, используя метод электронного баланса, коэффициенты в уравнениях реакций а) NH3+O2=gt;NO+H2O б) NH3+O2=gt;N2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A. 4NH3+5O2=4NO+6H2O 4|вос-ль-N(-3) -5 e --> N(+2) ок-ние 5|ок-ль О2(0) +2 е*2--> 2О(-2) вос-ние б. 4NH3+3O2=2N2+6H2O 2|вос-ль 2N(-3)-3e*2--> N2(0)-ок-ние 3| ок-ль О2(0) +2 e*2-->2О(-2)- вос-ние
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