Найдите значение выражения (1/5а+1/4а)*а^2/9 при а =7,8

Алгебра
Найдите значение выражения (1/5а+1/4а)*а^2/9 при а =7,8
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