Дайте подалкйста определиния к терминам:баскак ,ярлык,рать,владыка

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Дайте подалкйста определиния к терминам:баскак ,ярлык,рать,владыка
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Автор: Гость
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Гость:
Ярлык -   файл, служащий указателем на объект (например, файл, который требуется определённым образом обработать), программу или команду и содержащий дополнительную информацию. Баскак-представитель  монгольского хана в завоёванных землях, сборщики налогов.
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