Дайте подалкйста определиния к терминам:баскак ,ярлык,рать,владыка
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Дайте подалкйста определиния к терминам:баскак ,ярлык,рать,владыка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярлык - файл, служащий указателем на объект (например, файл, который требуется определённым образом обработать), программу или команду и содержащий дополнительную информацию. Баскак-представитель монгольского хана в завоёванных землях, сборщики налогов.
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