Пожалуйста помогите . по чтению задали придумать тему которую можно нарисовать

Литература
Пожалуйста помогите . по чтению задали придумать тему которую можно нарисовать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мой кот, в лесу, я дома ,мой питомец.
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