Пожалуйста помогите!! Ради БОГА!! Задание: Выделите глагол от которого образовано ??анные причастие образуйте формы причастий от остальных глаголов. Отведённый- отводить,отвезти,отвести,отвозить. обломленный- обломать,обломить,...

Русский язык
Пожалуйста помогите!! Ради БОГА!! Задание: Выделите глагол от которого образовано ??анные причастие образуйте формы причастий от остальных глаголов. Отведённый- отводить,отвезти,отвести,отвозить. обломленный- обломать,обломить,обломаться,обломиться. Изучаемый- изучить,изучать,изучаться. Сдерживаемый- сдержать, Сдержаться,сдерживать,сдерживаться.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его тонет будет отводить
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