Пожалуйста помогите!! Ради БОГА!! Задание: Выделите глагол от которого образовано ??анные причастие образуйте формы причастий от остальных глаголов. Отведённый- отводить,отвезти,отвести,отвозить. обломленный- обломать,обломить,...

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Пожалуйста помогите!! Ради БОГА!! Задание: Выделите глагол от которого образовано ??анные причастие образуйте формы причастий от остальных глаголов. Отведённый- отводить,отвезти,отвести,отвозить. обломленный- обломать,обломить,обломаться,обломиться. Изучаемый- изучить,изучать,изучаться. Сдерживаемый- сдержать, Сдержаться,сдерживать,сдерживаться.

Автор: Гость