Пожалуйста помогите решить. составьте "магический" квадрат,используя девять пер??ых натуральных чисел.
Математика
Пожалуйста помогите решить. составьте "магический" квадрат,используя девять пер??ых натуральных чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 8 6 9 4 2 5 3 7 Магический квадрат 3х3
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