Как решить пример 38 умножить на 100
Математика
Как решить пример 38 умножить на 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38=30+8 100*30=3000 8*100=800 3000+800=3800
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