Подчеркни слова, в которых есть безударный гласный в корне. устно докажи правильн??сть написания. спиши в тетрадь, диктуя себе орфографически. проверь себя: читай написанное и сверяй с печатным текстом. Бельчонок родился весной...

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Подчеркни слова, в которых есть безударный гласный в корне. устно докажи правильн??сть написания. спиши в тетрадь, диктуя себе орфографически. проверь себя: читай написанное и сверяй с печатным текстом. Бельчонок родился весной. Все вокруг было зеленым. А когда появился первый красный лист, бельчонок испугался, что это пожар. Он начал дуть на лист, а лист все равно оставался красным. Потом покраснели и другие листья. Пришла осень.

Автор: Гость