Как записывать условия задачи за 2 дня рабочий сделал 6 деталей Сколько деталей он изготовит за пятую рабочую неделю при такой же производительности труда
Математика
Как записывать условия задачи за 2 дня рабочий сделал 6 деталей Сколько деталей он изготовит за пятую рабочую неделю при такой же производительности труда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76/2=38 - за один день 38*5=190 - за 5 дней В любой задаче выделяют 4 ее составные части: 1. Условие 2. Вопрос 3. Решение 4. Ответ Чтобы решить задачу, нужно: 1) Прочитать ее условие. 2) Подумать, с помощью какого действия вы ответите на вопрос задачи. 3) Решить задачу по действиям или выражением. 4) Правильно записать ответ.
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