Как записывать условия задачи за 2 дня рабочий сделал 6 деталей Сколько деталей он изготовит за пятую рабочую неделю при такой же производительности труда

Гость: Гость:

76/2=38 - за один день 38*5=190 - за 5 дней В любой за­да­че вы­де­ля­ют 4 ее со­став­ные части: 1. Усло­вие 2. Во­прос 3. Ре­ше­ние 4. Ответ Чтобы ре­шить за­да­чу, нужно: 1) Про­чи­тать ее усло­вие. 2) По­ду­мать, с по­мо­щью ка­ко­го дей­ствия вы от­ве­ти­те на во­прос за­да­чи. 3) Ре­шить за­да­чу по дей­стви­ям или вы­ра­же­ни­ем. 4) Пра­виль­но за­пи­сать ответ.