Как ты понимаешь выражение "Найти общий язык"
Литература
Как ты понимаешь выражение "Найти общий язык"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сблизиться с человеком (незнакомым) (типо подхода) К примеру с парнем.
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