1. Назовите 4-5 профессионализмов и 4-5 диалектных слов и напишите их значение. 2. Чем объясняется близость слов "швейцар" и "швейцарец".
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1. Назовите 4-5 профессионализмов и 4-5 диалектных слов и напишите их значение. 2. Чем объясняется близость слов "швейцар" и "швейцарец".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В России до 19 века жителей Швейцарии звали швейцарами, до тех пор пока словом «швейцар» не начали повсеместно называть привратников и сторожей подъездов. Из-за постоянной путаницы для жителей горной страны и решили употреблять новое слово — «швейцарец». Исторически близость этих слов объясняется тем, что в своё время западноевропейские владетельные особы, и в том числе Папа Римский, предпочитали набирать свою гвардию телохранителей из швейцарцев.
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