Задача 5 класс . 3 бурых медведя ----------------------150 кг 3 верблюда ----------------------? 4 бурых медведя -----------------------550 кг Определите вес верблюда:
Математика
Задача 5 класс . 3 бурых медведя ----------------------150 кг 3 верблюда ----------------------? 4 бурых медведя -----------------------550 кг Определите вес верблюда:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 медведь 150 кг следовательно 4 медведя 550 значит от 550-150=400 весят три верблюда так вроде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ту¬ри¬сти¬че¬ская фирма ор¬га¬ни¬зу¬ет трех¬днев¬ные ав¬то¬бус¬ные экс¬кур¬си??. Сто¬и¬мость экс¬кур¬сии для од¬но¬го че¬ло¬ве¬ка со¬став¬ля¬ет 350...
Литература
Английский язык