Помогите написать рассказ о сыщике или преступнике на английском языке 20предложений ПОЖАЛУЙСТА

Английский язык
Помогите написать рассказ о сыщике или преступнике на английском языке 20предложений ПОЖАЛУЙСТА
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