Орфографический разбор слова подъезд
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Орфографический разбор слова подъезд
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Под -приставка. езд- корень.
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