Задача лев пробежал 69 м со скоростью 23м с а слон 90 со скоростью 15 м секунд кто из ни?? затратил на пробег меньше времини и во сколько раз меньше

Математика

Задача лев пробежал 69 м со скоростью 23м с а слон 90 со скоростью 15 м секунд кто из ни?? затратил на пробег меньше времини и во сколько раз меньше

Автор: Гость