Задача лев пробежал 69 м со скоростью 23м с а слон 90 со скоростью 15 м секунд кто из ни?? затратил на пробег меньше времини и во сколько раз меньше
Математика
Задача лев пробежал 69 м со скоростью 23м с а слон 90 со скоростью 15 м секунд кто из ни?? затратил на пробег меньше времини и во сколько раз меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 69 : 23 = 3 секунд потратит лев 2) 90 : 15 = 6 секунд потратит слон 3) 6 : 3 = 2 раза меньше потратит лев
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