Биссектриса угла А параллелограмма АВСД пересекает сторону ВС в точке К. Найдите ??ириметр этого параллелограмма. если ВК=15см,КС=9см
Математика
Биссектриса угла А параллелограмма АВСД пересекает сторону ВС в точке К. Найдите ??ириметр этого параллелограмма. если ВК=15см,КС=9см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию задачи биссектриса АК пересекает сторону ВС. Значит, точка К - внутренняя точка отрезка ВС .Рассматриваем два случая: угол А-острый и угол А - тупой ( см. рисунок).Так как АК- биссектриса, то как внутренние накрест лежащие при параллельных прямых ВС и AD и секущей АК. -равнобедренный, как в случае острого угла А, так и в случае тупого угла А.AB=BK=15, BC=BK+KC=15+9=24 Ответ. 78 см
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