Почему водная проблема становится все более острой
География
Почему водная проблема становится все более острой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода загрязняется придприятеями
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