Почему водная проблема становится все более острой

География
Почему водная проблема становится все более острой
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Автор: Гость
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Гость:
Вода загрязняется придприятеями
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