Пожалуйста, помогите с геометрией

Гость: Гость:

1. этот треугольник равнобедренный т.к в условии АБ=БС углы при основании в равнобедренных треугольниках равны сумма углов =180 градусов отсюда имеем: (180-104)/2=38 ответ угол ВСА= 38 градусов 2.радиус равен 32- диаметр равен 32*2=64 диаметр равен стороне круга площадь равна сторона на сторону 64*64=4096 3.