Пожалуйста помогите с задачей как решить ?Даю 15 б из 16 б Легковая машина на 100 км п??ти расходует 8 л бензина.Сколько литров бензина она расходует на 800 км пути?
Математика
Пожалуйста помогите с задачей как решить ?Даю 15 б из 16 б Легковая машина на 100 км п??ти расходует 8 л бензина.Сколько литров бензина она расходует на 800 км пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100 в восемь раз меньше 800 чтобы получить 800 надо 100 * 8следовательно литры умножаем тоже на 8 : 8*8=64 литра израсходует
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