Пожалуйста помогите! Образовать все виды причастий, от глаголов : запрыгать, видеть, встречаться, мять, чтить. Буду благодарна за помощь.

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Пожалуйста помогите! Образовать все виды причастий, от глаголов : запрыгать, видеть, встречаться, мять, чтить. Буду благодарна за помощь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запрыгивающий, прыгающих, запрыгнувший, запрыгнувшая увиденный, видимый встретивший, встретив, встреченный мятый, мявший, мнущий чтящий, чтивший, чтимый
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