Судя по фразе предводитель украинского Восстания считают Россию Великой державо?? или нет свой ответ Объясни

История
Судя по фразе предводитель украинского Восстания считают Россию Великой державо?? или нет свой ответ Объясни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судя по фразе - нет, после столбовского мира часть земель России отошла к шведам. Следовательно у России забрали путь к морю.
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