Судя по фразе предводитель украинского Восстания считают Россию Великой державо?? или нет свой ответ Объясни
История
Судя по фразе предводитель украинского Восстания считают Россию Великой державо?? или нет свой ответ Объясни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судя по фразе - нет, после столбовского мира часть земель России отошла к шведам. Следовательно у России забрали путь к морю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста!!! Очень нужно.. срочно!!! Написать вариант гибели человечества Тоесть, при каких обстоятельствах может всё умереть..( напи...