Что такое диолектизмы и примеры пожалуйста ответьте

Гость: Гость:

Буряк — свекла, баять — говорить, кочет - петух, зенки - глаза, баситься - рядиться, щеголять. Эти слова являются примерами диалектизмов. Диалектизмы— это выражения или способы речи, употребляемые людьми в той или иной местности.