Что такое диолектизмы и примеры пожалуйста ответьте

Русский язык
Что такое диолектизмы и примеры пожалуйста ответьте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буряк — свекла, баять — говорить, кочет - петух, зенки - глаза, баситься - рядиться, щеголять. Эти слова являются  примерами диалектизмов.  Диалектизмы— это выражения или способы речи, употребляемые людьми в той или иной местности.
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