Возвести степень в степень: 1)(b⁻²)⁻⁴ 2)(b⁷)⁻⁴

Алгебра
Возвести степень в степень: 1)(b⁻²)⁻⁴ 2)(b⁷)⁻⁴
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При возведении степени в степень показатели перемножаются Т.е.: -2*(-4)= 8 7*(-4)= -28 Ответ: b^8 b^-28
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