Нужна таблица по английской революции

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Революция в Англии, которую англичане называют Гражданской войной (Civil war), длилась 20 лет (1640—1660) и прошла в своем развитии несколько этапов. I этап (1641—1642). Попытка совершить революцию парламентским путем. Окончательный разрыв между королем и парламентом. II этап. Первая гражданская война (1642-1646) между революционной армией парламента и армией короля. Закончилась победой армии короля. Армия парламента состояла из добровольцев и не могла противостоять королю. III этап. Реформы армии парламента. Поражение короля (1645—1649). В январе 1645 г. Палата общин принят план реорганизации армии, к тому же в парламенте и его армии большое влияние приобрел Оливер Кромвель (1599-1658), выходец из среды "нового дворянства". Основными изменениями в армии парламента были: - введение единоначалия и дисциплины; - привлечение для участия в освободительной борьбе широких народных слоев, - появление железных лат (солдаты парламента получили прозвище "железнобокие"); - привлечение в армию пресвитериан (наиболее умеренная религиозная группировка пуритан. Выступали за независимую от государства церковь) .