Пожалуйста помогите с заданием! На интернет-сайтах погоды можно встретить подобн??е таблицы.Внимательно изучи прогноз погоды на трое суток. Пожалуйста!
Окружающий мир
Пожалуйста помогите с заданием! На интернет-сайтах погоды можно встретить подобн??е таблицы.Внимательно изучи прогноз погоды на трое суток. Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:3 температура воздуха в четверг будет выше -6℃
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