Пожалуйста помогите с заданием! На интернет-сайтах погоды можно встретить подобн??е таблицы.Внимательно изучи прогноз погоды на трое суток. Пожалуйста!

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Пожалуйста помогите с заданием! На интернет-сайтах погоды можно встретить подобн??е таблицы.Внимательно изучи прогноз погоды на трое суток. Пожалуйста!

Автор: Гость