Пожалуйста помогите с заданием: Определить тип речи. Написать мини-сочинение (5-6 ??редложений): 1 описание, 2 повествование , 3 рассуждение.

Гость: Гость:

1. Мама с папой вернулись домой с подарками. Миша выключил свет и лег спать. Машина ехала со скоростью сто км в час. Дети смотрели телевизор и уснули. 2. Если бы ты был хорошим другом, смог бы мне помочь. Я думаю, что надо сохранять теплые отношения в семье, они помогают жить счастливо.Мы считаем, что если бы погода была хорошая, мы смогли бы поехать загород. 3. Это была маленькая птичка с красным бочком. В лесу была атмосфера осени: все деревья были одеты в красные, желтые, зеленые листочки. В этой комнате все выполнено со вкусом: обои сочетаются со шторами и мебелью. Это был высокий, худощавый молодой человек с крупными глазами и большим носом.