Пожалуйста помогите сделать номер 201 1 и 3 Пожалуйста Пожалуйста это очень срочно
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Пожалуйста помогите сделать номер 201 1 и 3 Пожалуйста Пожалуйста это очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зефир (ветер, сладость) байки (материал, сказки истории), наушники (здесь видимо шпионы, аппарат для прослушивания музыки), ирис (цветок, конфета, нитки) карьер (ход лошади, яма), 3 чет не могу
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