Масса первого искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года в наше?? стране, составляла 83 600 грамм. Вырази массу спутника в киллограмах и граммах. Пожалуйста помогите:-(

Математика
Масса первого искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года в наше?? стране, составляла 83 600 грамм. Вырази массу спутника в киллограмах и граммах. Пожалуйста помогите:-(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
83600 грамм= 83кг 600грамм
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