Масса первого искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года в наше?? стране, составляла 83 600 грамм. Вырази массу спутника в киллограмах и граммах. Пожалуйста помогите:-(
Математика
Масса первого искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года в наше?? стране, составляла 83 600 грамм. Вырази массу спутника в киллограмах и граммах. Пожалуйста помогите:-(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
83600 грамм= 83кг 600грамм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Однокоренные слова к словам корнеплод корень корневище корневой корнеплодный ук??рневить укоренение прикорневой.
Математика
Другие предметы