Масса первого искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года в наше?? стране, составляла 83 600 грамм. Вырази массу спутника в киллограмах и граммах. Пожалуйста помогите:-(

Математика

Масса первого искусственного спутника Земли, запущенного 4 октября 1957 года в наше?? стране, составляла 83 600 грамм. Вырази массу спутника в киллограмах и граммах. Пожалуйста помогите:-(

Автор: Гость