Выразите в центнирах 140кг 700г
Математика
Выразите в центнирах 140кг 700г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140кг700г=1,407ц 140кг=1,4ц 700г=0,007ц
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