Напишите 6-8 названий фирм со словом СТРОЙ

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Напишите 6-8 названий фирм со словом СТРОЙ
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Гость:
Стройландия , Строитель (все для стройки продаётся) (через 2 минуты ещё напишу)
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