Определите тему и главную мысль текста.Выделите в тексте три части соответствуещ??ю с планомПожалуста надо до 17 ноября
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Определите тему и главную мысль текста.Выделите в тексте три части соответствуещ??ю с планомПожалуста надо до 17 ноября
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема этого текста это осень.автор хотел показать жизнь птиц осенью
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