Определите тему и главную мысль текста.Выделите в тексте три части соответствуещ??ю с планомПожалуста надо до 17 ноября

Русский язык

Определите тему и главную мысль текста.Выделите в тексте три части соответствуещ??ю с планомПожалуста надо до 17 ноября

Автор: Гость