Вопросы: Первые русские князья и христианство. Легенды о распространении христи??нства на Руси помогите пожалуйста))
История
Вопросы: Первые русские князья и христианство. Легенды о распространении христи??нства на Руси помогите пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По одной из летописных легенд, первым о крещении русских земель еще в I в. н.э. возвестил один из 12 библейских новозаветных апостолов - Андрей… Православные богословы до сих пор историю христианства на Руси начинают с этого явно баснословного сюжета, хотя учеными, начиная с Татищева и Карамзина, проповедническая деятельность одного из апостолов среди днепровских славян в начале новой эры неоднократно отрицалась и подвергалась сомнению. Значение "крещения Руси" нельзя понять, отвлекаясь от предшествующего ему распространения христианства среди восточных славян. Авторы богословского направления стремятся удревнить историю христианства на Руси и тем самым поднять авторитет церкви. Православные идеологи не останавливались даже перед выдумыванием всевозможных небылиц. Венцом подобных сочинительств была изобретенная еще в средневековье теория пятикратного крещения Руси, проводившая лестную для отечественного православия мысль, будто Христос крестил Русь кровью пяти своих ран. Согласно этой Фантастической теории, славяне приняли крещение 1.от апостола Андрея; 2.от Мефодия и Кирилла; 3.от константинопольского патриарха Фотия; 4.от княгини Ольги; 5.от князя Владимира Святославича.
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