Пожалуйста помогите!!! Срочно!!! Найдите значения выражения: (9/16+ 4целых 2/3* 9/56) * 1 ц??лую1/7=???? Умоляю, пожалуйста
Математика
Пожалуйста помогите!!! Срочно!!! Найдите значения выражения: (9/16+ 4целых 2/3* 9/56) * 1 ц??лую1/7=???? Умоляю, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9/16 + 14/3*9/56)*8/7= (9/16 + 3/4)*8/7= (9/16 + 12/16)*8/7=3/2= 1,5
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