Пожалуйста помогите! вставить MAKE или DO. 5шт. я сама уже чуд-чудь вставила, сколько з??аю))

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Пожалуйста помогите! вставить MAKE или DO. 5шт. я сама уже чуд-чудь вставила, сколько з??аю))

Автор: Гость