Пожалуйста помогите x+3/x в квадрате+x фото прикреплено
Алгебра
Пожалуйста помогите x+3/x в квадрате+x фото прикреплено
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^+x не должно равняться нулю. х*(х+1) не должно равняться нулю х не равно нулю и минус одному
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