Выпиши слова,в которых все согласные твердые. Бобры живут на лесных речках. Они пе??егораживают речку плотиной из сучьев и посередине пруда строят хатку. Вход в хатку -под водой,чтобы ни один зверь не залез к бобрам.

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Выпиши слова,в которых все согласные твердые. Бобры живут на лесных речках. Они пе??егораживают речку плотиной из сучьев и посередине пруда строят хатку. Вход в хатку -под водой,чтобы ни один зверь не залез к бобрам.

Автор: Гость