Решите пожалуйста пример (х-8)-4=2 и 3 1-(х+1 1)=1 Спасибо 19 57 3 16 12 4
Математика
Решите пожалуйста пример (х-8)-4=2 и 3 1-(х+1 1)=1 Спасибо 19 57 3 16 12 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-8)-4=2 х-8=6 х=14,
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