Решите пожалуйста пример (х-8)-4=2 и 3 1-(х+1 1)=1 Спасибо 19 57 3 16 12 4

Математика

Решите пожалуйста пример (х-8)-4=2 и 3 1-(х+1 1)=1 Спасибо 19 57 3 16 12 4

Автор: Гость