Напишите пожалуйста сочинение о Петре и Февронье 25 баллов !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

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Повесть о Петре и Февронии» относится к жанру нравоучительной литературы и описывает житие муромских святых князя Петра и его супруги Февронии. В ее основе лежат устные народные сказания, отражающие воззрения простого народа на идеал благочестивой и добродетельной жизни.Борьба с искушениемЖитие муромских святых можно разделить на три сюжетных и смысловых блока, которые отражают этапы становления личности на пути к христианскому идеалу.Повествование начинается с истории противостояния Петра искусителю, который является к жене его брата Павла в обличье мужа. Это достаточно символичная конструкция, говорящая о присутствии в душе всякого человека двух противоборствующих начал: праведного и грешного.Явление искусителя в обличье родного брата свидетельствует, по-видимому, о грешных помыслах самого Петра в отношении жены брата. Но победа над змеем и, следовательно, над искушением не дается просто. Зло всегда оставляет след в душе человека – даже в случае победы над ним.«Победа над злом — это победа над плохим в самом себе».В случае Петра следствием преодоления искуса является болезнь, которая возникает вследствие попадания крови искусителя на тело князя. Зло проникает в душу Петра, и покрывает тело болезненными струпьями и язвами.Путь к исцелениюИзлечение от напасти должно придти князю от простолюдинки. Это открывается Петру в пророческом сне. Мудрая дева Феврония отыскивается в далеком селении, и берется исцелить князя, если тот женится на ней. Неравный брак, конечно, не входит в планы Петра. Тем не менее, он дает ложное обещание.