Синтаксический разбор слова были ли вы в снежной зимой в молодом лесу
Русский язык
Синтаксический разбор слова были ли вы в снежной зимой в молодом лесу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Были ли вы снежной зимой в молодом лесу? Были ли - сказуемое (Подчеркиваем двумя линиями); Вы - подлежащее (Подчеркиваем одной чертой); Зимой - дополнение (Подчеркиваем пунктирной линией); В молодом - определение (Подчеркиваем полнистой линией); Леcу - дополнение (Подчеркиваем пунктирной линией). (Повеств, вопросит, простое, двусост, ослож. однор. допол, распр) [сказуемое (две черты), подлежащее (одна черта)]
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