Синтаксический разбор слова были ли вы в снежной зимой в молодом лесу

Гость: Гость:

Были ли вы снежной зимой в молодом лесу? Были ли - сказуемое (Подчеркиваем двумя линиями); Вы - подлежащее (Подчеркиваем одной чертой); Зимой - дополнение (Подчеркиваем пунктирной линией); В молодом - определение (Подчеркиваем полнистой линией); Леcу - дополнение (Подчеркиваем пунктирной линией). (Повеств, вопросит, простое, двусост, ослож. однор. допол, распр) [сказуемое (две черты), подлежащее (одна черта)]