Чем вызвано подобное состояние Обломова? На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.

Литература
Чем вызвано подобное состояние Обломова? На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить предложение на казахском из слов вот 1. ішудің, тамақ, арасы, 3-3,5 сағаттан кем, және, 4-4,5 сағаттан, аспау керек...
Ответить
Математика
Сколько всего десятков, сотен, тысяч в числах. 7850; 4394; 24690; 8000
Ответить
Физика
Снаряд вылетевший из орудия под углом к горизонту находился в полете 8 сек.Какой н??ибольшей высоты достиг снаряд?
Ответить
Математика
Площадь s поверхности куба с ребром a вычисляется по формуле s=6a2. Выразите из этой формулы ребро куба a. Известно s=150см2
Ответить
Обществознание
1Что появилось раньше общество или человек? 2Какое основное протеворечие челове??а заложено в этом ?
Ответить