Чем вызвано подобное состояние Обломова? На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.
Литература
Чем вызвано подобное состояние Обломова? На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания.
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