Снаряд вылетевший из орудия под углом к горизонту находился в полете 8 сек.Какой н??ибольшей высоты достиг снаряд?
Физика
Снаряд вылетевший из орудия под углом к горизонту находился в полете 8 сек.Какой н??ибольшей высоты достиг снаряд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишем уравнение движения по вертикали. Учтем, что в конце движения тело упало на землю, т.е. h = 0. 0 = v₀t - gt²/2 => v₀t = gt²/2 => v₀ = gt/2 = 10 м/с² * 8 с / 2 = 40 м/с время подъема на максимальную высоту равно t₁ = t/2 = 8 с / 2 = 4 с H = v₀t₁ - gt₁²/2 = 40 м/с * 4 с - 10 м/с² * (4 с)² / 2 = 160 - 80 = 80 м
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