Этимологическое происхождение слов:кольцо,ижица,корова,булава Очень срочно,пом??гите умоляю
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Этимологическое происхождение слов:кольцо,ижица,корова,булава Очень срочно,пом??гите умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ИЖИЦА - Название последней буквы циерковнославянской и старой русской азбуки (V), обозначавшей звук "и" Корова-Общеслав. Суф. производное (суф. -v-) от той же основы, что и лат. cornu «рог», греч. keraos — тж., нем. Horn — тж. и т. д. Родственно лат. corva «лань», др.-прус. kurwis «вол», серна, горн (2)}}. <<Корова буквально — «рогатая». БУЛАВА - Короткий жезл с шарообразной тяжелой головкой, символ власти военачальника, в старину - ударное оружие. Кольцо - (annulus, ring) - (в анатомии) круглая структура, имеющая форму кольца. - Кольцевидный (annular).
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