СРОЧНО СРОЧНО 2. Какая сила подействовала на покоящееся тело m=120 если оно под действием силы прашло за вермя 5 мин путь 1800м ?
Физика
СРОЧНО СРОЧНО 2. Какая сила подействовала на покоящееся тело m=120 если оно под действием силы прашло за вермя 5 мин путь 1800м ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 мин = 300 с. F=m*a. a=(V-V0)/t. V=S/t; V=1800м/300c=6 м/с; a=6/300=0,02 м/с2. F=120*0,02=2,4 Н
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