СРОЧНО СРОЧНО 2. Какая сила подействовала на покоящееся тело m=120 если оно под действием силы прашло за вермя 5 мин путь 1800м ?

Физика

СРОЧНО СРОЧНО 2. Какая сила подействовала на покоящееся тело m=120 если оно под действием силы прашло за вермя 5 мин путь 1800м ?

Автор: Гость