Помогите найти монолог Правдина или Стародума в повести "Недоросль"
Литература
Помогите найти монолог Правдина или Стародума в повести "Недоросль"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В действие 3 в начале и в 5 действии в начале, и в конце немного
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